Verrückte Zeiten in der DBBL: Am 12. März gab der Verband bekannt, die Saison aufgrund der Corona-Krise vorzeitig abzubrechen und die Tabelle nach dem 21. Spieltag als finalen Stand anzusehen. Dadurch stand auch fest, dass die GISA Lions Halle sowie die Saarlouis Royals als Schlusslichter der Rangliste den Gang in die zweite Liga antreten müssen. Beide Teams stimmten dem Abstieg zu und akzeptierten die Entscheidung.

Im Nachgang des Saisonabbruchs ging es im Prinzip nur noch darum, die Spielzeit auch rein formal zu Ende zu bringen. Dafür wurde den 32 Vereinen der 1. und 2. DBBL am 15. März ein Gesellschafterbeschluss zugestellt, in dem sich die Klubs zur Entscheidung äußern sollten. Das Resultat: 30 von 32 Vereinen stimmten dem Beschluss zu und erklärten auf Rechtsmittel verzichten zu wollen. Darunter auch die Teams aus Halle und Saarlouis.

Die Vereine Herner TC und Eisvögel USC Freiburg aus der 1. DBBL stimmten dem Gesellschafterbeschluss jedoch nicht zu, wodurch der Verband sich gezwungen sah, diesen zu widerrufen, wie die DBBL auf ihrer Homepage am Montag (30. März) mitteilte. Man wolle "keinen weiteren Rechtsstreit mit unvorhersehbaren Folgen in der Liga erleben", hieß es weiter. Nun wird die Saison also annulliert. Damit steht fest, dass es keine Abschlusstabelle in der 1. DBBL und der 2. DBBL Nord und Süd geben wird. Heißt im Klartext: Es gibt in dieser Spielzeit keinen Meister sowie keine sportlichen Auf- und Absteiger in der 1. und 2. DBBL.