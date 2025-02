Die Halbzeitansprache von Timur Topal fruchtete, denn im dritten Viertel arbeitete sich der MBC schrittweise ran. Mit einem 8:0-Lauf rissen die mitteldeutschen Basketballerinnen das Spiel an sich und entschieden das dritte Viertel mit 55:50 für sich. Die Angels Nördlingen kamen daraufhin nicht mehr ran, sodass der MBC am Sonntag den dritten Sieg in Folge eintütete. Die beste Werferin der Sachsen-Anhalterinnen war Krystal-Jade Freeman mit 19 Punkten.