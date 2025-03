Am vorletzten Spieltag der Hauptrunde ist die Erfolgsserie der Bundesliga- Basketballerinnen des Syntainics MBC gerissen. Am Sonnabend verloren die Hallenserinnen bei Tabellenführer Rutronik Stars Keltern klar mit 56:77 (19:35). Zuvor hatte das Team von Timur Topal drei Siege in Folge gelandet.