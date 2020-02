Poropat, der zudem Assistent von Bundestrainer Henrik Rödl bei der deutschen Nationalmannschaft ist, unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende und wird das "Wölfe"-Team schon beim anstehenden Trainingslager in Slowenien betreuen. Bereits im Januar 2019 hatte er die Mannschaft in ähnlich prekärer Situation übernommen und anschließend zum Klassenerhalt im deutschen Basketball-Oberhaus geführt. Zuvor stand Poropat zwischen 2011 und 2015 bei den Sachsen-Anhaltern unter Vertrag.

Direkt nach dem jüngsten 88:87-Heimsieg, dem ersten Erfolg seit November, über Rasta Vechta hatte Porpat Vorgänger Björn Harmsen mit drastischen Worten einen schwelenden Konflikt zwischen ihm und einigen Spielern öffentlich gemacht. "Hier kommen Zuschauer, die ihr letztes Geld geben, um uns anzufeuern. Und dann hast du ein paar Jungs dabei, denen es scheißegal ist", wütete Harmsen.



Am vergangenen Samstagabend wurde Harmsen dann entlassen. Die Verantwortlichen begründeten ihre Entscheidung nicht zuletzt mit Harmsen "medialen Alleingang", der das gemeinsame Ziel in Gefahr gebracht habe. "Der Konflikt sorgte für eine unüberbrückbare Verhärtung der Fronten und den Vertrauensbruch, der eine zukünftige Zusammenarbeit nicht mehr möglich macht", hieß es in einer offiziellen Mitteilung.