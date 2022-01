Die erste Hiobsbotschaft mussten die Weißenfelser schon vor dem Anpfiff verkraften. Center Goran Huskic wurde nach der Tätlichkeit im Spiel gegen Brose Bamberg für drei Spiele gesperrt. Der 2,10-Meter-Hüne fehlte seinem MBC an allen Ecken und Enden.

Bei den Niners gab der neu verpflichtete Spielmacher Neuzugang Eric Washington sein Debüt und Trainer Rodrigo Pastore personell wieder mehr Spielraum. Der Neuzugang sorgte im engen ersten Viertel mit einem phänomenalen Dreier kurz vor der Sirene für das Highlight. Zudem war Darion Atkins der Dreh- und Angelpunkt und kaum zu stoppen. Mit 16 Punkten war er in der ersten Halbzeit treffsicherster Werfer, glänzte aber zugleich als Vorbereiter und sorgte im zweiten Viertel dafür, dass sich die Niners entscheidend absetzen konnten.

Der MBC, im ersten Viertel noch gut im Spiel und bis zum 25:23 (14.) auf Tuchfühlung, ließ in der Offensive zu viele gute Chancen liegen und lag zur Pause mit zwölf Punkten in Rückstand. Unterirdisch war bis dato die Dreierquote bei beiden Teams, die unter 20 Prozent lag.

Die Weißenfelser blieben aus der Distanz harmlos (16 Prozent bei Dreiern), die Niners feilten dagegen erfolgreich an ihrer Treffsicherheit und zogen den Gästen mit Dreiern im dritten Viertel in entscheidenden Phasen den Zahn. Immer, wenn der MBC Hoffnung witterte, schlugen die Niners zu und ließen die Gäste an der ganz langen Leine. Zudem passte die Freiwurfquote der Gäste das ganze Spiel über nicht. Von 38 Freiwürfen verwandelten die harmlosen "Wölfe" lediglich 22. Dagegen profitierten die Gastgeber von ihrer guten Trefferquote aus dem Feld von mehr als 50 Prozent und von der Freiwurflinie (16 Treffer bei 18 Versuchen).