Die deutschen Basketballerinnen haben sich mit einem beachtlichen Erfolg in der Qualifikation für die EM 2023 zurückgemeldet. Das Team von Bundestrainer Walt Hopkins besiegte den zuvor ungeschlagenen Tabellenführer Bosnien-Herzegowina in der Stadthalle Weißenfels deutlich mit 97:58 (49:39).

Am Sonntag (19:00 Uhr) spielt die Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) in Skopje gegen Gastgeber Nordmazedonien. Das DBB-Team hat damit nach drei von sieben Spielen mit einer 2:1-Bilanz in der Gruppe A die Tabellenführung vor Bosnien-Herzegowina, Belgien und Nordmazedonien übernommen. Die zehn Gruppensieger und die vier besten Zweiten erhalten ein Ticket für das EM-Turnier in Slowenien und Israel. Das DBB-Team war zuletzt 2011 bei einer EM dabei.