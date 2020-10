Corona-Wahnsinn auch in der Basketball-Bundesliga der Frauen: Das für Samstag geplante Heimspiel der Gisa Halle Lions gegen BC Pharmaserv Marburg musste abgesagt werden. Bei drei Gästespielerinnen wurde ein positiver Befund festgestellt. "Wir habe 3 positive Spielerinnen! Echt krass, aber da sieht man wieder, wie wichtig das Testen ist. Ich bin froh, dass Eure Stadt das so wollte", hieß es in einer Mittelung von Marburg.