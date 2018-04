Der MBC fährt in der laufenden Spielzeit mit zwei Millionen Euro und will für die kommende Saison auf 2,2 Millionen Euro aufstocken. Woher danach noch einmal 800.000 Euro kommen sollen, weiß Geschäftsführer Martin Geissler auch noch nicht: "Die Vereine sind von der Schnelligkeit der Entscheidung überrascht worden. Zehn haben dafür gestimmt. Die drei Millionen sind ja 50 Prozent mehr in einer Saison. Wir waren immer wettbewerbsfähig, auch mit einem kleinen Etat. Wir werden jetzt hart arbeiten."

MBC-Geschäftsführer Martin Geissler (li.) Bildrechte: IMAGO