Die BBL wird ihren Spielbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie weiter unterbrechen. Darauf einigten sich die Verantwortlichen aller Klubs und der Liga in einer Videokonferenz am Mittwoch. Dabei habe man "in sorgsamer Abwägung und unter Berücksichtigung der obersten Priorität, der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus entgegenzuwirken, mit deutlicher Mehrheit beschlossen, den Spielbetrieb bis mindestens 30.04.2020 weiter auszusetzen", teilte die Liga mit.