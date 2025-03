Der Erfolgscoach des Frauenteams der Syntainics MBC bleibt an Bord! Wie der Verein am Donnerstag (13.03.2025) mitteilte, verlängerte Timur Topal seinen im Sommer auslaufenden Vertrag um weitere zwölf Monate. "Ich freue mich sehr auf ein weiteres Jahr beim Syntainics MBC. In Halle fühle ich mich sehr wohl, denn es macht einfach Spaß in diesem Umfeld arbeiten zu dürfen", erklärte der gebürtige Berliner.

Topal war 2023 nach Halle gekommen und konnte die Lions in der Spitze der DBBL etablieren. In der letzten Saison führte er den MBC sogar ins Playoff-Halbfinale und in der Endabrechnung auf den dritten Platz. Seine Bilanz kann sich mit 31 Siegen in 56 Pflichtspielen sehen lassen. "Timur hat das Team gut geführt und zusammengehalten in einer von vielen Verletzungen geprägten Saison. Dazu haben wir eine gute Entwicklung bei unseren jungen Talenten gesehen. Wir sind froh, den Weg weiter gemeinsam zu beschreiten", erklärte Sportdirektor Mario Zurkowski.