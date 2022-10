Nachdem der Bundesliga-Auftakt der Niners Chemnitz gegen Heidelberg coronabedingt verschoben werden musste, können sich die Fans nun doch auf eine baldige Heimpremiere ihrer Mannschaft freuen. Am kommenden Donnerstag (13. Oktober) trägt der Basketball-Bundesligist in der Messe Chemnitz seine FIBA-Europe-Cup-Partie gegen Brose Bamberg aus. Ursprünglich sollte die Begegnung an diesem Tag in Bamberg stattfinden, der Liga-Konkurrent erklärte sich aber bereit, das Heimrecht zu tauschen.