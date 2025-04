Die Basketballerinnen von SYNTAINICS MBC haben Sona Svetlikova und Anna Suckstorff für die kommende Saison verpflichtet. Beide Spielerinnen unterschrieben beim Playoff-Viertelfinalisten der Vorsaison Verträge für ein Jahr.

Svetlikova spielte zuletzt in Rumänien für den Meisterschaftsdritten FCC Baschet Arad. Suckstoff steigt von Zweitligist BG 89 AVIDES Hurricanes aus Rotenburg/Scheeßel in die 1. Liga auf.

Sportdirektor Zurkowski will "mehr Tiefe"

Bildrechte: IMAGO/Eckehard Schulz "Unser Ziel ist es, den Kader in der kommenden Saison mit mehr Tiefe auszustatten. Jede Spielerin muss in der Lage sein, zwei Positionen spielen zu können", erklärte MBC-Sportdirektor Mario Zurkowski. Genau diese Anforderungen würden die beiden Neuzugänge erfüllen. "Sona Svetlikova wird uns viel Variabilität auf den Positionen vier und fünf geben. Sie ist defensivstark und kann unter hoher Geschwindigkeit in der Offensive die richtigen Entscheidungen treffen."

Svetlikova kennt die Bundesliga

Eingefleischte Bundesliga-Fans kennen Svetlikova vielleicht noch aus der Saison 2023/24, als sie im Dress des Herner TC in 19 Einsätzen aufdribbelte und auch auf die Lions traf. Neben Talent bringt die 25 Jahre alte und 1,90 Meter große slowakische Nationalspielerin Svetlikova viel Erfahrung mit.

Vor ihrer Zeit in Herne spielte sie in ihrer Heimat für die Erstligisten BKM UKF Nitra, SBK Samorin und MBK Ruzomberok, in Italien für den Zweitligisten Cestistica Savonese sowie in Tschechien für Slavia Prag und KP Brünn. Mit dem Club aus Mähren nahm sie in der Saison 2022/23 am Eurocup teil. Die vergangene Saison 2024/25 begann die Neu-Hallenserin beim spanischen Erstligisten Sedis Cadi La Seu, ehe sie im Februar zu FCC Baschet Arad nach Rumänien weiterzog.

Suckstorff: Erst Ausbildung, dann Profi-Karriere

(Noch) nicht ganz so illuster ist die Laufbahn von Anna Suckstorff. Sie steckt noch mitten in der Ausbildung zur Physiotherapeutin und wagt beim SYNTAINICS MBC den Sprung zu den Profis. Die 22-jährige Aufbauspielerin lief in den vergangenen vier Saisons in der 2. Bundesliga Nord auf. Bildrechte: IMAGO/Oliver Vogler

Zunächst für ihren Heimatverein SC Rist Wedel, anschließend drei Jahre für die BG 89 AVIDES Hurricanes. Dabei feierte sie zwei Meisterschaften und traf 2023 im DBBL-Pokal auf die Lions. Schon damals war sie mit zwölf Punkten und sieben Assists auffällig. "Sie hat in den vergangenen Jahren eine tolle Entwicklung in Rotenburg genommen und sich dort zu einer Führungsspielerin entwickelt“, sagte Zurkowski.