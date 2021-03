Basketball: Halle Lions können nach Sieg auf Playoffs hoffen

Der Tabellenachte aus Nördlingen verlor beim Tabellenzweiten 61:64. Die XCYDE Angels Nördlingen bleiben damit bei 14 Punkten – genau so viel wie die Gisa Halle Lions. Beide Teams trennen nur die um 18 Körbe bessere Korbdifferenz der Nödlingerinnen. Das direkte Duell haben in dieser Saison zweimal die Lions gewonnen. Da in der DBBL bei Punktgleichheit das direkte Duell vor der Korbdifferenz zählt, muss Nördlingen in den beiden noch ausstehenden Saisonpartien gegen Herne am Sonntag (21.3.) und Keltern am Mittwoch (24.3.) noch einen Punkt holen.