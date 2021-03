Am 14. März hatte Halle in seinem letzten Hauptrundenspiel gegen die Panthers Osnabrück gewonnen ( 84:68 ) und sich damit die Chancen auf die Finalrunde erarbeitet. Konkurrent Nördlingen hatte bei Punktgleichheit zu diesem Zeitpunkt aber noch drei Chancen Halle hinter sich zu lassen, denn zu diesem Zeitpunkt lagen die Angels noch vorne. Grund war die Tabellenberechnung der DBBL: Bei Punktgleichheit wird zunächst die Anzahl der absolvierten Partien herangezogen, dann folgt der direkte Vergleich. Und den hatte Halle für sich entschieden (71:59 / 78:76).

Um den Playoff-Platz zu behaupten musste für Nördlingen lediglich ein Punkt aus den Nachholspielen her. Doch die bestritten die Bayern gegen die besten drei Teams der Hauptrunde. Erst gab es eine knappe Niederlage gegen Wasserburg (61:64), dann folgte eine deutliche Schlappe gegen Herne (44:73). Am Mittwoch dann also die letzte Chance ausgerechnet gegen Keltern. Das bereits als Hauptrundensieger feststehende Team erwies sich ebenfalls als zu stark für Nördlingen. Nach dem 56:81 zog Halle also in der Tabelle vorbei auf Rang acht.