Gegen Osnabrück, das bereits vor dem Spiel die Playoffs erreicht hatte, lief Halle zunächst einem Rückstand hinterher. Die Lions lagen teilweise neun Punkte hinten (22:31/13.), kämpften sich aber wieder ran (54:55/29.). Mit einem 30:12-Lauf im letzten Viertel drehten die Hallenserinnen die Partie. Mit einer starken Effizienz von 91 Prozent verwandelter Bälle und 11:2 Steals war Halle den Gästen aus Norddeutschland überlegen. Osnabrck leistete sich mit 26:9 Turnovers zudem deutlich mehr Ballverluste. So konnte Halle den fünften Heimsieg feiern. Beste Werferin der Lions war Darien Huff mit 16 Punkten. Bei den Gästen traf Samantha Fuehring mit 23 Körben am häufigsten.

Nach dem Sieg gegen Osnabrück ist Halle aktuell Tabellen-Neunter, punktgleich mit dem Bundesliga-Achten Nördlingen, das drei Spiele weniger hat. Zu den Playoffs fehlen Halle aktuell 21 Körbe. Nördlingen muss in Nachholspielen allerdings gegen die Top 3 der Liga aus Wasserburg (17.03.2021), Herne (21.03.2021) und Keltern (24.03.2021) ran. Nördlingen reicht ein Punkt zur sicheren Playoff-Teilnahme. Verlieren die "XCYDE Angels" aber alle Spiele, kommt es auf die Korb-Differenz an. Die direkten Duelle gegen Nördlingen gewann Halle, 71:59 zu Hause und 78:76 in Nördlingen.



Mit drei Siegen aus den letzten vier Saisonspielen zeigten die Lions mit ihren neuen Trainerinnen Sandra Rosanke und Rachael Vanderwal ein starkes Hauptrunden-Finish. In der abgebrochenen Saison 2019/2020 war Halle sportlich abgestiegen, musste aber nicht in die 2. Liga, weil die Saison abgebrochen wurde.