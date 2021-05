Bei den Basketballerinnen der Halle Lions kommt Bewegung ins Spiel. In der neuen Saison geht der Bundesligist mit neuer Trainerin an den Start. Katerina Hatzidaki ist hoch motiviert, kommt aus Griechenland und ist 42 Jahre alt.

Bereits mit 19 Jahren war Hatzidaki klar, dass sie eine Karriere an der Seitenlinie anstreben möchte und beendete ihr kurzes Intermezzo als Spielerin, um den Fokus nur noch auf das Coaching zu legen. In der Türkei leitete Hatzidaki von 2015 an fünf Jahre lang das Training des Basketballvereins in Hatay. In ihrer Amtszeit gewann der Klub zweimal den Supercup und erreichte zweimal das Halbfinale der Euroleague. In ihrem Heimatland Griechenland krönte sie ihre Arbeit mit dem Meistertitel bei Panathinaikos Athen.