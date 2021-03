Die GISA Halle Lions haben zum Playoff-Auftakt in der Basketball-Bundesliga bei Rutronik Keltern mit 63:79 verloren. Den Gewinner der Hauptrunde ärgerten die Lions nur in einzelnen Phasen der Partie. In der zweiten Begegnung am Ostersamstag in Halle hat Keltern bereits Matchball für den Einzug ins Halbfinale.