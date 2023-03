In der aktuellen Saison noch Kapitänin der Gisa Lions MBC, kommende Spielzeit schon Teammanagerin der Männermannschaft Syntainics MBC. Wie der Verein am Montag bekanntgab, unterschrieb Barbora Kasparkova bei der Mitteldeutschen Basketball Marketing GmbH einen unbefristeten Arbeitsvertrag, übernimmt ab April bereits zudem den Vertriebsinnendienst in der Geschäftsstelle. Wie der Verein mitteilte, umfasst der Vertriebsinnendienst vor allem die Sponsorenpflege, das Teammanagement die tägliche Organisation rund um den Spielbetrieb.