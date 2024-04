In der zweiten Hälfte schickte sich Halle zunächst an, mit Schwung zu starten - doch schnell war klar, dass das nicht funktionieren würde. Zu selten punkteten sie, während die Berlinerinnen ihr Spiel diktierten. Mit 36 Freiwürfen, einer erhöhten Dreierquote und einer starken Deeshyra Thomas voran zog Alba weiter davon.

Die Lions versuchten zwar ihr Bestes, waren jedoch chancenlos gegen die Berlinerinnen. Selbst die einfachen Punkte verpassten sie. Am Ende musste auch noch Laura Schinkel den Platz verlassen, wegen zweier unsportlicher Fouls. So verlor der GISA Lions MBC am Ende mit vierzig Punkten Unterschied und liegt in der Serie 0:1 zurück.

Am nächsten Freitag, den 12. April, steht das zweite Spiel der Best-of-Five-Serie wieder in Berlin an. Erst danach tauscht das Heimrecht: Am Sonntag, den 14. April, empfangen die Gisa Lions Alba in Weißenfels. Die Frauen spielen dann nach dem BBL-Spiel der Männer, die ebenfalls gegen Alba ranmüssen.