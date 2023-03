Das Duo Topal/Zurkowski kennt sich aus einer gemeinsamen Zeit bei den Rheinland Lions. 2020/21 führten beide die Mannschaft in die Bundesliga und in der Folgesaison auf Anhieb zur Vizemeisterschaft und ins Pokal-Halbfinale. Zurkowski war damals als Headcoach, Topal als dessen Assistent tätig. Der Erfolg hatte einen faden Beigeschmack. Die Rheinland Lions übernahmen sich finanziell, waren pleite und stellten Anfang des Jahres als Tabellenführer den Spielbetrieb ein.

Weil es nur einen Absteiger gab, hielten die Gisa Lions SV Halle, die vor der abgelaufenen Spielzeit mit dem Mitteldeutsche BC fusioniert waren und einen Playoff-Platz als Ziel ausgaben, die Klasse. Man wollte sich um unter dem Namen Gisa Lions MBC hierzulande einen der führenden Standorte im Frauen-Basketball aufbauen. Der Versuch scheiterte jedoch zunächst und MBC-Geschäftsführer Geissler gestand einige Fehler ein: "Wir haben sicherlich sehr viel Erfahrung, was das Thema Organisation und Männer-Basketball angeht, aber ganz ehrlich - vom Frauen-Basketball hatten wir nicht ganz so viel Ahnung."

Was Topal, der zuletzt Headcoach der Rutronik Stars Keltern in der Bundesliga war, an Erfahrung fehle, habe Zurkowski, so Geissler. Er setze deshalb auf dessen Expertise: "Er weiß, wie man in kürzester Zeit eine erfolgreiche Mannschaft zusammenstellen kann und kann die Spielerinnen gut einschätzen."