Der Gisa Lions MBC ist am 6. Spieltag gegen den amtierenden Pokalsieger Herner TC mit leeren Händen vom Parkett gegangen. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Cheftrainerin Katerina Hatzidaki kam am Samstag beim 45:74 (22:29) mächtig unter die Räder. Das Problem bei den Lions: Wichtige Spielerinnen, unter anderem Kapitänin Barbora Kasparkova, standen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Immerhin kehrte Sarah Mortensen ins Team zurück. Die Topscorerin der Lions zeigte nach ihrer Verletzungspause Normalform und erzielte starke 17 Punkte. Bei Herne trafen Sarah-Luise Polleros und Denia Patrice Davis Stewart mit je 19 Punkten am besten.