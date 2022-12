Die 1,73 Meter große US-Amerikanerin spielt auf der Position des Guards und soll neben Neu-Nationalspielerin künftig das Spiel lenken und aus der Distanz für Gefahr bei den Gegnerinnen der Lions sorgen. Imani Watkins besuchte die Binghamton University im US-Bundesstaat New York. In Europa spielte sie von 2018 bis 2020 bei Istanbul Universitesi SK und bei PAOK Saloniki in den höchsten Ligen der Türkei und Griechenlands. Danach verschlug es sie nach Puerto Rico und Mexiko, wo sie zuletzt tätig war. Der MBC stattet sie mit einem Vertrag bis zum Saisonende aus.