Ein großes Manko war bzw. ist vor allem das fehlende Netzwerk. Dieses Netzwerk war nicht vorhanden und muss erst aufgebaut werden. "Das Netzwerk von den Personen, die da waren, hat nicht gereicht, um in der 1. Frauen-Bundesliga höhere Ziele zu erreichen als in den letzten Jahren." Um endlich erfolgreicher zu werden, soll nun ein richtiger Neuanfang vollzogen werden.

Dazu bedarf es einer Neubesetzung auf dem Trainerposten mit entsprechendem Profil, betont Geissler. "Wir wollen einen jungen Trainer, der sich zusammen mit unserem Programm weiterentwickelt, der diesen Standort genauso wie wir als eine Riesenchance sieht (…) Diese Person muss am Ende auch die Menschen der Region mitnehmen können und ein großes Netzwerk mitbringen und wissen, was für Spielerinnen in dieser Liga gebraucht werden, um Erfolg zu haben. Bestenfalls soll diese Person auch schon Erfolg gehabt haben in der Liga."