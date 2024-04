Basketball | DBBL GISA Lions MBC verliert auch Spiel zwei bei ALBA Berlin

12. April 2024, 21:12 Uhr

Der GISA Lions MBC hat sich nach der Pleite im ersten Spiel gegen ALBA Berlin deutlich gesteigert. Für einen Sieg reichte es am Ende aber knapp nicht. Mit 56:65 (9:18, 19:15, 12:14, 16:18) ging auch die zweite Partie in der Hauptstadt verloren. Die Leistung machte alles in allem aber Mut für das entscheidende Spiel drei am Sonntag in Weißenfels.