Der Gisa Lions MBC hat sich personell verstärkt und mit Tina Stephens schon früh in der Saison einen Neuzugang verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, kommt die 23-jährige US-Amerikanerin von der Troy University nach Halle und kann mit einer Körpergröße von 1,88 m sowohl auf dem Flügel als auch als Center eingesetzt werden. Sie erhält zunächst einen Probevertrag für einen Monat.

Schon am Samstag soll Stephens gegen Alba Berlin im Kader stehen - vorausgesetzt der noch ausstehende Medizincheck verläuft positiv. Die Verpflichtung begründet Head Coach Katerina Hatzidaki mit "Anpassungen im Kader, damit wir besser werden". Stephens Spielstil und körperliche Präsenz werde die Lions in Angriff und Verteidigung stabilisieren, so Hatzidaki weiter.

Tina Stephens stammt aus Palmetto in Florida. Nach Engagements am Florida Southwestern State College und der University of Kansas spielte sie zuletzt für die Troy University in Alabama. Dort erzielte sie in 25 Spielen im Schnitt 9,5 Punkte und 6,7 Rebounds.