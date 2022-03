Aus diesem Grund sagte der Verein die kommenden zwei Spiele, am 9.3. gegen Keltern und am 13.3. gegen die Panthers Osnabrück, ab. Von Seiten der Liga gilt bislang allerdings nur das Spiel gegen Keltern als abgesagt. Ob es Nachholtermine geben wird, will der Verein in den kommenden Tagen bekannt geben.