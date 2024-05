Basketball | Playoffs Halbfinal-Premiere für Chemnitz: Niners gastieren zum Auftakt bei Alba Berlin

28. Mai 2024, 08:00 Uhr

Für die Niners Chemnitz steht am Dienstag (20:30 Uhr im Audiostream und Ticker) beim elffachen Titelträger Alba Berlin das erste Halbfinal-Playoff-Duellen (Serie Best of Five) um die Meisterschaft an. Für die Sachsen ist es die erste Teilnahme an einer Vorschlussrunde überhaupt.