Alba begann furios, wollte die Niederlage aus Spiel eins schnell vergessen machen. Die ersten zwölf Punkte der Berliner fielen alle per Dreier, es stand 12:4 (5. Minute). Chemnitz wirkte überrumpelt, ließ sich auf viele Eins-gegen-Eins-Duelle ein und fand nicht in den so erfolgreichen Team-Basketball hinein. Einige Fouls an Kevin Yebo, die zu Freiwürfen und Punkten führten, beruhigten die Niners etwas, die sich fortan in die Partie kämpften. Auch wenn das Spitzenteam aus der Hauptstadt weiter kontinuierlich von Downtown traf und auch deutlich besser an den Brettern agierte als im ersten Aufeinandertreffen, fand Chemnitz Wege zu punkten.