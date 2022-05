Basketball | ProA Medipolis Jena verliert drittes Duell gegen Rostock

Hauptinhalt

Halbfinale - Spiel 3

Die Zweitliga-Korbjäger von Medipolis Jena haben am Dienstag im dritten Playoff-Halbfinale bei den Rostock Seawolves trotz einer furiosen Aufholjagd durch ein 78:85 die zweite Niederlage kassiert. Um den BBL-Traum zu wahren, muss am Donnerstag in der "Best-of-Five"-Serie vor eigenem Publikum unbedingt ein Sieg her.