Medipolis Jena fand im ersten Spiel der "best-of-five"-Serie nie in seinen Rhythmus und lief so stets einem Rückstand hinterher. Niemand aus dem Team konnte einen richtigen Impuls setzen, weshalb die Niederlage auch in der Höhe verdient war. Lediglich Center Clint Chapman kam mit elf Zählern auf eine zweistellige Punktausbeute. Das einzig positive Kapitel des Abends war das Comeback von Jonathan Kazadi, der 13 Minuten auf dem Parkett stand und dabei sieben Punkte erzielte.