Basketball-Bundesligist Gisa Halle Lions angelt sich die US-Amerikanerin Cori Coleman. Die 25-Jährige wechselt von den Flippo Baskets Göttingen an die Saale. Dort war sie in der abgelaufenen Saison die Topscorerin.

Und die im New Yorker Stadtteil Queens geborene Amerikanerin bringt viele Vorschusslorbeeren mit: Ihre Schnelligkeit und ihre ausgezeichnete Ballbehandlung überzeugten die Verantwortlichen von Halle ebenso, wie ihre Defense-Qualitäten und ihr Timing beim Offensiv Rebound. Und auch die "Neue" freut sich auf die Löwinnen: "Ich freue mich sehr, meine Teamkollegen und meinen Coach kennenzulernen und an die Arbeit zu gehen! Let’s make roar in Halle for the DBBL."