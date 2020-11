"Wir machen am Anfang viele gute Dinge, haben viele Abschlusssituationen. Machen aber keine davon. Das tut uns immer wieder weh. Wir rennen hinterher. Wir müssen die einfachen Dinge machen. In den ersten fünf Minuten müssen wir 10:0 führen. Stattdessen liegen wir 3:4 zurück. Das begleitet uns immer wieder. Natürlich haben wir am Ende ein super Comeback gehabt. Im Rebound waren wir heute auch gut. Dafür hatten wir andere Baustellen. Du darfst am Anfang das Spiel nicht so gestalten. Du rennst am Anfang immer wieder hinerher - es ist immer das gleiche Thema. Wir haben auch gerade keine Spieler, die uns tragen. Jetzt kommen viele Gegner auf Augenhöhe auf unserem Niveau. Dass wir das Zeug zum Siegen haben, sieht jeder. Jetzt müssen wir die Siege aber auch mal machen", analysierte Kortmann die Partie.

Peter Kortmann (Trainer Lions Halle) bei einer Ansprache in einer Auszeit beim Spiel Halle gegen Göttingen (28.11.2020) Bildrechte: Dirk Hofmeister