Die Halle Lions haben in der Basketball-Bundesliga der Frauen die nächste Überraschung verpasst. Gegen den amtierenden Deutschen Meister aus Keltern lagen die Gastgeber in den ersten drei Vierteln vorn, brachten dann aber in den letzten fünf Minuten ein. Am Ende stand eine 78:88-(43:38)-Niederlage für das Team von Trainerin Katerina Hatzidaki.