Bei den Halle Lions war am Donnerstag eine PCR-Pool-Testung positiv ausgefallen. Wie viele der Spielerinnen und Betreuer konkret einen positiven Test haben, steht erst nach einer Nach-Testung fest. Die Auswertung dauert noch an. Vom Ergebnis abhängig ist, ob auch das kommende Spiel am Mittwoch (05.02.2022) in Keltern stattfinden kann. Müssen weniger als vier Spielerinnen in Quarantäne, dürfen die Lions spielen, andernfalls muss auch das Keltern-Spiel verlegt werden.