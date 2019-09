Chefcoach Jose Araujo wollte beim Season Opening in Hannover gegen Freiburg "unbedingt was mitnehmen". Der Matchplan ging dann nicht ganz auf, bereits zur Halbzeit lagen die Lions mit 29:42 zurück. Ein starker Zwischenspurt im dritten Viertel, das mit 24:17 an das Araujo-Team ging, reichte am Ende nicht mehr zum Punktgewinn. Die Eisvögel hielten bis zur Sirene dagegen und ließen die Hallenserinnen nur auf Tuchfühlung herankommen.