Das Team von Peter Kortmann lag von Beginn an auf Kurs. Nach dem ersten Viertel hieß es 25:16. Das korbreiche zwei- te Viertel endete 24:24 - Halle blieb klar in Führung. Dann kam Hannover, das zuletzt drei Mal in verloren hatte, bis auf sechs Zähler heran. Aber Halle blieb cool und brachte den Sieg über die Runden - nach vier Niederlagen in Folge gegen Hannover.

Candice White (li./ GISA Lions SV Halle) gegen Hannovers Hannah Brown. Bildrechte: imago images / VIADATA