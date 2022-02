Halle spielte in der zweiten Hälfte einen starken Teambasketball und war erneut stabil in der Verteidigung. Zudem stimmte bei den Lions endlich auch die Trefferquote. In einem ausgeglichenen Schlussviertel (19:19) behauptete Halle den Acht-Punkte-Vorsprung und fuhr einen letztlich verdienten Sieg ein. Am 3. März geht es für die "Löwinnen" mit einem Heimspiel gegen Saarlouis weiter.