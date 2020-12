Wieder nichts. Der Gisa Lions SV Halle wartet in dieser Saison weiter auf den ersten Sieg. Gegen die Girolive-Panthers Osnabrück setzte es am Sonntag (06.12.) eine 57:64-(15:16, 12:15, 17:12, 20:14)-Pleite. Dabei lief es für die Spielerinnen von Coach Peter Kortmann zunächst nicht schlecht. Im ersten Viertel blieb Halle dran und ging sogar mit einer 31:27-Führung zur Halbzeit in die Pause. Dennoch zeigte die miserable Wurfquote aus dem Feld (27 Prozent) schon da, dass in der Offensive einiges im Argen liegt. Und das bestätigte sich auch in den Vierteln drei und vier, in denen bei den Lions nur wenig zusammenlief. In der Tabelle bleiben die Sachsen-Anhalterinnen damit auf dem letzten Platz. Am nächsten Wochenende warte das Heimspiel gegen Nördlingen. Los geht's am Samstag (12.12.) um 19 Uhr.

Bildrechte: imago images/Sportphoto Paetzel