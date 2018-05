Ab dem Jahr 2012 spielte Brase für die Tigers der Princeton University in der NCAA (National Collegiate Athletic Association), der höchsten amerikanischen College-Basketballliga und wusste dort mit 11,4 Punkten und 7,5 Rebounds pro Partie durchaus zu überzeugen. Im Oktober 2015 zog sich der 2,06-Meter große Flügelspieler einen Kreuzbandriss zu und ein Jahr darauf eine weitere schwere Knieverletzung. Aber er kämpfte sich zurück, wechselte 2017 an die Iowa State University und legte dort im Schnitt 2,4 Punkte und 3,8 Rebounds auf.

Der Spieler selbst ist sehr glücklich mit seinem Wechsel nach Deutschland: "Basketball ist mein Leben. Was gibt es schöneres, als meinen Traumjob im Land meiner Herkunft auszuüben? Ich habe ein Team gesucht, bei dem ich einen echten Beitrag leisten kann. Ich habe mich vom ersten Moment mit dem Coach sehr gut verstanden. Ich freue mich riesig auf Weißenfels. Go MBC."

Auch MBC-Cheftrainer Jovovic zeigte sich zufrieden mit dem ersten Neuzugang für die kommende Saison: "Wir freuen uns sehr, Hans beim MBC zu begrüßen. Er hat bereits zuvor in der NCAA bewiesen, welches Potential in ihm schlummert, nun liegt es an uns ihm die Möglichkeit zu geben, sich erneut zu beweisen und dieses Potential abzurufen. Trotz vergangener Verletzungen wissen wir, dass Hans ein Kämpfer ist, der sich für den MBC in einen soliden Bestandteil des Teams für die gesamte Saison entwickeln soll. Wir hoffen auf seine Gesundheit und sind uns sicher, dass er sich schnell in unser System einfinden wird.“