Charlie Sheen (li.) in der Sitcom "Two and a half man" an der Seite von Jon Cryer. Sheen spielt "Charlie Harper", einen erfolgreichen und trinkfreudigen Werbejingle-Produzenten in einem Strandhaus in Malibu, der seinen geschiedenen Pechvogel-Bruder Alan und dessen Sohn Jake bei sich aufnimmt. Welten treffen aufeinander ... Bildrechte: imago/Cinema Publishers Collection