Der Syntainics MBC kann mit dem Vorverkauf für den Saisonauftakt in der Basketball-Bundesliga gegen MLP Academics Heidelberg am 25. September starten. Die Behörden hätten das Hygienekonzept des Vereins bestätigt, so dass 2.500 Zuschauer zu den Spielen in der Stadthalle Weißenfels zugelassen sind, teilte der MBC am Samstag mit. Der Zutritt erfolgt den Angaben zufolge nach der 3G-Regelung. Das heißt, dass nur Geimpfte, Genesene und Getestete in die Halle dürfen.