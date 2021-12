Zum Ende eines starken Jahres in der Basketball-Bundesliga mussten die Niners Chemnitz dann doch noch eine Niederlage schlucken. Am Donnerstag (30. Dezember) gingen die Sachsen im Heimspiel gegen Crailsheim als Verlierer vom Parkett. Dabei zeigten die Niners eine tolle Moral und führten dank einer starken Aufholjagd kurz vor Schluss sogar mit einem Punkt. Das bessere Ende hatten dann aber doch die Gäste.

"Es war ein Energieproblem", analysierte Flügelspieler Jonas Richter am Silvestertag im Interview mit "Sport im Osten". "Wir haben erst schwer in das Spiel hineingefunden und konnten dann kurz vor Schluss den Sack nicht zumachen. Es ist bitter gelaufen." Mit Fans in der Halle, da ist sich Richter sicher, hätte man das bessere Ende für sich gehabt.