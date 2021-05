Für Science City Jena ist der Traum vom sportlichen Aufstieg in die Basketball-Bundesliga geplatzt. Am Sonntag verloren die Thüringer im letzten Spiel der Playoffs in der Pro A bei den Seawolves Rostock 104:107 (61:42). Den Sieg in der Playoff-Gruppe sicherten sich die Giants Leverkusen, die parallel gegen Artland Dragons 80:65 (32:29) gewannen. Leverkusen will aber nicht aufsteigen - und einen Nachrücker gibt es in der Pro A nicht.