Jordan Korinek (re.) Bildrechte: imago/Icon SMI

Jordan Korinek wird in der kommenden Saison die Halle Lions in der 1. Bundesliga verstärken. Der Verein vermeldete am Freitag mit großer Euphorie: "...wenn man Goethe zitiert, sind Namen Schall und Rauch, aber in diesem Fall denkt der Weltenbummler vielleicht als erstes an einen Fluss im Nahen Osten, aber der Basketballfan schlechthin, verbindet diesen Namen definitiv mit "His Airness" dem wohl immer noch größten Spieler aller Zeiten" lauten die ersten Worte der Pressemitteilung des Vereins.