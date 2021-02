Brembly: "Gelegenheit kommt vielleicht nie wieder"

Brembly spielt künftig für den polnischen Spitzenklub Enea Zastal BC Zielona Gora, der u.a. in der osteuropäischen Spitzenliga VTB United League mit Teams aus Russland, Kasachstan, Belarus, Estland und Polen. „Ich bin jetzt mit 28 Jahren in einem fortgeschrittenen Basketball-Alter und bekomme eine derartige Gelegenheit vielleicht nie wieder“, begründet Brembly seinen Abschied aus Weißenfels und der Wechsel zum fünfmaligen polnischen Meister..

Hexel: "ollten nicht auf Vertrag pochen"

Jörg Hexel, Beiratssprecher des MBC, erklärt die Umstände des Wechsels so: "David ist bereits im Januar mit seinem Wechselwunsch an uns herangetreten. Neben einem höheren Gehalt bietet ihm Zielona Gora auch eine sportliche Herausforderung", wird Hexel in der Pressemitteilung zitiert. "Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, um ihn von einem Verbleib zu überzeugen. Auf Einhaltung des Vertrages zu pochen und dadurch letztlich einen unzufriedenen Spieler in unseren Reihen zu haben, wäre aber nicht zielführend gewesen."

Fast drei Jahre im "Wölfe"-Trikot

Brembly spielte seit 2018 für den MBC und trug in 68 BBL- und Pokalspielen das Trikot der "Wölfe". Im Durchschnitt erzielte er 7,4 Punkte. Erst am Dienstag bei der 80:897-Testspiel-Niederlage der Weißenfelser gegen Liga-Konkurrent Bayreuth war Brembly mit 18 Punkten bester Werfer. "Ich bin vor drei Jahren mit einem Lächeln nach Weißenfels gekommen und werde es jetzt mit einem Lächeln verlassen", so Brembly.

MBC sucht nach Nachfolger

Wie die "Wölfe" mitteilten, soll die Ablösesumme für Brembly in einen neuen Spieler investiert werden. "Bis zur Schließung des Transferfensters am 31. März ist noch eine Neuverpflichtung möglich", heißt es in der Mitteilung. Der MBC ist als BBL-16. nur einen Platz von den Abstiegsplätzen entfernt. Zuletzt verlor das Team von Coach Silvano Poropat sechs Spiele in Serie.