Wie die Hallenserinnen am Samstag (07.05.2022) mitteilten, unterschrieb Katerina Hatzidaki einen Vertrag für die kommende Saison mit vereinsseitiger Option auf Verlängerung für eine weitere Spielzeit. Die 43-jährige Griechin war im Sommer 2021 nach Halle gekommen. Mit den Gisa Lions erreichte sie in der abgelaufenen Saison mit zehn Siegen in 24 Spielen den zehnten Tabellenplatz.