Sergio Kerusch wird seinen Vertrag beim Syntainics MBC erfüllen und geht mit den Weißenfelsern in deren 16. Saison in der Basketball-Bundesliga. Der US-Amerikaner verzichtete ebenso wie der Club auf eine Ausstiegsoption aus dem 2019 geschlossenen Dreijahresvertrag.

"Sergio ist eine wahre Identifikationsfigur unseres Clubs. Er ist ein echter Kämpfer, der da ist, wenn es darauf ankommt. Er hatte entscheidenden Anteil am Klassenerhalt", sagte Manager Martin Geissler in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag (27.05.2021).

Der Deutsch-Amerikaner war 2016 aus Bremerhaven nach Weißenfels gekommen und kam in bisher 158 Einsätzen in easyCredit BBL, ProA und MagentaSport BBL Pokal auf 1568 Punkte (9,9 im Schnitt). "Ich freue mich, dass ich auch in der nächsten Saison ein Wolf sein werde. Der SYNTAINICS MBC und Weißenfels sind in den vergangenen fünf Jahren zu einer Heimat für mich geworden“, sagt der 32-jährige Flügelspieler, der denkt "noch einige gute Jahre im Tank" zu haben: "Ich habe noch Ziele vor Augen."