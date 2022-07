"Bislang haben wir Perspektivspieler und Bundesliga-Neulinge verpflichtet. Mit Momo Jones kommt nun ein erfahrener Profi mit viel Erfahrung, der in der Bundesliga schon bewiesen hat, was er kann", wird MBC-Coach Igor Jovovic in der Vereinsmitteilung zur Verpflichtung zitiert. Jones spielte bereits in der Saison 2017/2018 in Weißenfels überzeugte damals mit durchschnittlich 17,2 Punkten als MBC-Topscorer und viertbester Werfer der gesamten Bundesliga.

Lamont Jones in der Saison 2017/2018. Bildrechte: imago/HMB-Media