Das Ziel von BBL-Präsident Alexander Reil ist klar definiert. Das Produkt Basketball-Bundesliga muss fortentwickelt werden. Neben der Anerkennung in Deutschland geht es dabei besonders um die Vormachtstellung in Europa. Vor ein paar Jahren wurde das ambitionierte Ziel der BBL formuliert, bis 2020 die stärkste Liga auf dem Kontinent zu sein. Dort sieht sich die Liga auf einen guten Weg. Auch die kleinen Vereine müssen dafür investieren. Ab der Saison 2019/20 steigt der Mindestetat der Erstligisten auf drei Millionen Euro. Dabei orientiert sich die BBL an den Standards in anderen europäischen Ligen.

Attraktivität gegenüber Sponsoren steigern

Diese Anhebung bezeichnet Reil als "ein Fortschreiten der Entwicklung über die gesamte Liga hinweg." Und da müssen die kleinen Klubs ihren Teil zur Entwicklung beitragen. Zwar nicht auf dem Niveau von Bayern oder Bamberg, aber sie dürften nicht stagnieren. Der Mindestetat der BBL ist im Laufe der Zeit stetig gestiegen. Nun folgt eben der nächste Schritt, argumentiert Reil.

Dabei geht es natürlich auch um die Attraktivität gegenüber Sponsoren und anderen Partner. So wurde auf der Liga-Sitzung am vergangenen Montag auch die Zusammenarbeit mit der Telekom verlängert. Das Telekommunikationsunternehmen strahlt alle Spiele der Liga im Internet aus. "Wir wollten ja auch nicht weniger Geld haben, also muss man sein Auftreten entsprechend anpassen. Man muss den Sponsoren zeigen, dass man sich entwickelt", erklärt der studierte Betriebswirt.

Wir müssen uns damit beschäftigen, wie wir den Basketball weiter entwickeln können und welchen Beitrag jeder einzelne Standort oder Klub leisten muss, um bei den besten Teams in Deutschland dabei zu sein. Alexander Reil (Präsident der BBL)

Reil nimmt Politik und Wirtschaft vor Ort in die Pflicht

Der Geschäftsführer von Science City Jena, Lars Eberlein, hatte gegenüber Sport im Osten erklärt, dass die Etaterhöhung "für alle drei Ostvereine ein herber Rückschlag ist". Dass wegen der Erhöhung im Basketball-Osten die Lichter ausgehen werden, so weit will Reil nicht gehen. "Ich glaube nicht, dass alle drei mitteldeutschen Vereine wegen dieses Kriteriums auf der Strecke bleiben werden." Wer sich anstrenge, werde auch weiter im Basketball-Oberhaus vertreten sein, so seine Meinung. Kollateralschäden werde es dennoch geben.

Man müsse sich vor Ort Gedanken machen, wo die Perspektive liegt in den kommenden fünf Jahren und der Standort ein Bundesligaverein sein kann. Oder ob man sich dort eingestehen muss, dass es eben nur für die zweite Liga reiche. Dabei nimmt der BBL-Präsident auch die Politik und Wirtschaft vor Ort in die Pflicht: "Wenn eine Stadt oder Kommune nicht zur Unterstützung des Vereins bereit ist, dann kann es an diesem Standort keine Bundesliga geben." Aktuell befinde sich die Liga aber mit allen besonders betroffenen Teams ins guten Gesprächen. "Ich glaube trotzdem, dass die Verantwortlichen vor Ort in der Lage sind, diese Hürde zu überspringen", so Reil. Mit Science City Jena, dem Mitteldeutschen BC und den Rockets Gotha spielen aktuell drei Teams aus Sachsen-Anhalt und Thüringen in der BBL. Bildrechte: Colourbox.de/MDR.DE

Wenn du ein Produkt weiterentwickeln willst, dann kann man einen Klub, der die wesentlichen Kernvoraussetzungen nicht erfüllt, nicht in die höchste Spielklasse aufnehmen. Alexander Reil (Präsident der BBL)

Kritische Stimmen aus Thüringen

Das sieht man in den betroffenen Gebieten aber anders. Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) übte deutliche Kritik an der Basketball-Bundesliga: "Diese Entscheidung ist nicht akzeptabel und muss revidiert werden", sagte er gegenüber MDR THÜRINGEN. "Diese Regionen haben nicht die Wirtschaftskraft, um die vom Ligaverband geforderte Etaterhöhung aufzufangen", so Tiefensee weiter. Der Oberbürgermeister der Stadt Jena, Albrecht Schröter (SPD), stieß ins gleiche Horn: "Der Beschluss des Verbandes diskriminiert ostdeutsche Städte. Die neue Regelung muss zurückgenommen werden." Wolfgang Tiefensee, Wirtschaftsminister Thüringen Bildrechte: IMAGO

Lars Eberlein von Science City Jena legte ebenfalls noch einmal nach. Zweitligisten aus dem Osten würde so der Zugang zur höchsten deutschen Spielklasse verwehrt werden, sagte er. Er begründet das mit den völlig unterschiedlichen Sponsorenumfeldern in Ost und West. Der Ligaverband versuche mit seiner Entscheidung, die Bundesliga auf einfache Weise zu verkleinern, indem der Zugang über Geld erschwert werde.

Drei Millionen in München sind nicht dasselbe wie drei Millionen in Erfurt oder Jena. Lars Eberlein (Geschäftsführer Science City Jena)

BBL wird um seine Standards beneidet

Kritische Stimmen, wonach die Liga durch den neuen Mindestetat elitärer werden würde, wischt Liga-Präsident Reil weg. "Wenn wir über Profisport reden, gibt es immer zwei Segmente. Den Sport und die Wirtschaftlichkeit." Auch als vor zwölf Jahren der Beschluss gefasst wurde, mindestens 3.000 Plätze in einer Halle zu haben, wähnten sich viele Klubs vor dem Aus. "Aber am Ende hat es jeder erreicht. Viele Kommunen hätten nicht neu gebaut, wenn es nicht eine Voraussetzung für die Teilnahme in der Bundesliga gewesen wäre. Da kann der Mindestetat durchaus eine Rolle spielen, den nächsten Schritt zu machen", so Reil. Dass die Liga in Zukunft mit weniger Mannschaften spielen werde, glaubt auch der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga, Dr. Stefan Holz, nicht: "Mögliche Konsequenzen in Bezug auf die Ligagröße waren nicht Absicht dieses Beschlusses", erklärte er am Mikrofon von MDR aktuell - das Nachrichtenradio.