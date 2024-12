Die australische Centerspielerin Jessie Edwards verlässt nach zwei Monaten den Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC. Die 28-Jährige lehnte ein verbessertes Angebot zur Verlängerung ihres am Dienstag (3. Dezember) auslaufenden Vertrages ab und schließt sich einem Club in Spanien an. In den acht Spielen verbuchte sie 13,9 Punkte und 8,6 Rebounds.